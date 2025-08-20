Estafa con cheque trucho en Roca: recuperaron una Ford F100 en un taller del parque industrial

Un vecino de Roca fue víctima de una maniobra de estafa cuando entregó su camioneta Ford F100 a cambio de un cheque sin fondos. Días después, personal policial localizó el vehículo escondido en un taller mecánico del parque industrial y lo secuestró por orden judicial.

El damnificado, un hombre de 55 años, había concretado la venta creyendo que el pago era legítimo. Sin embargo, al intentar cobrar el cheque descubrió que carecía de fondos y no dudó en denunciar la maniobra ante la Justicia. Según fuentes policiales, se trató de una operación bien planificada para engañar a vendedores particulares.

Con la denuncia en mano, efectivos del Destacamento 178° de barrio Bagliani, iniciaron un rastreo discreto que terminó en el Parque Industrial I. En el predio, dentro de un taller, dieron con la camioneta blanca con franjas verdes, imposible de esconder su pasado como ambulancia. Inmediatamente se procedió a secuestrarla para dejarla bajo resguardo judicial. La recuperación del vehículo fue clave, ya que evitó que el bien cambiara de manos y dificultara la investigación.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la estafa podría formar parte de un modus operandi repetido en la región, donde los estafadores utilizan cheques falsos o de chequeras robadas hace tiempo, para quedarse con vehículos o bienes de particulares desprevenidos. Por eso, las autoridades instan a la comunidad a extremar precauciones al concretar ventas y exigir verificaciones bancarias antes de entregar cualquier propiedad.

Mientras la Justicia continúa recolectando pruebas, se busca identificar a todos los involucrados en la maniobra fraudulenta. Se esperan medidas adicionales en los próximos días, que podrían incluir allanamientos y citaciones a posibles sospechosos, con el objetivo de desbaratar la red detrás del engaño.

El damnificado, según allegados, se mantiene a la espera de novedades y con la esperanza de recuperar completamente su camioneta, mientras las autoridades locales advierten sobre la necesidad de estar atentos a este tipo de estafas que siguen afectando a roquenses y vecinos de la región.