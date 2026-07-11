Un hombre se descompensó y murió en la vereda de un supermercado del centro de Neuquén

Un hombre murió este sábado, minutos después del mediodía, luego de sufrir una descompensación cuando se encontraba en la vereda de una sucursal de supermercados La Anónima, ubicado en la intersección de Avenida Argentina y San Juan, en la ciudad de Neuquén. La situación generó preocupación entre vecinos, clientes y transeúntes que se encontraban en la zona. De inmediato se dio aviso a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a la víctima.

Intervinieron policías y personal sanitario

Tras el llamado de testigos, efectivos de la Policía de Neuquén y otros equipos de emergencia se hicieron presentes en el sector para brindar asistencia. Pese a las maniobras realizadas por el personal interviniente, el hombre falleció en el lugar. De acuerdo con la información preliminar, habría sufrido un infarto, aunque las actuaciones correspondientes permitirán establecer formalmente las causas del deceso.

Resguardaron el lugar mientras avanzaban las actuaciones

Luego de confirmarse el fallecimiento, el sector permaneció resguardado para permitir el trabajo de los efectivos y la realización de las diligencias de rigor.

Durante el procedimiento también estuvieron presentes familiares de la víctima, quienes recibieron contención y asistencia mientras se desarrollaban las actuaciones oficiales.

Investigación para determinar las causas de la muerte

Como ocurre en este tipo de casos, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para documentar el hecho y determinar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento.

Al momento de la publicación de esta nota aún no ha trascendió la identidad de la víctima ni se informaron mayores detalles. Buscan determinar si la víctima tenía algún cuadro preexistente de salud que desencadenó en la muerte.