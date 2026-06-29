Arrancó una nueva etapa después del incendio

Tras varias semanas marcadas por el impacto del incendio que destruyó el centro de distribución de La Anónima, este lunes comenzó una de las etapas más importantes del proceso de recuperación del predio.

Una empresa especializada, contratada por la firma, inició las tareas de limpieza, saneamiento y tratamiento de los residuos que dejó el siniestro ocurrido a principios de junio.

Los trabajos forman parte del plan de recuperación acordado con el Comité de Guardia, que supervisa el operativo para garantizar que las tareas se desarrollen en condiciones seguras.

Qué trabajos se están realizando

El operativo contempla una limpieza integral del predio, la remoción de materiales afectados por el fuego y el tratamiento de los residuos generados por el incendio.

En paralelo, continuarán las tareas de demolición de las estructuras dañadas y la disposición final de los materiales retirados, una etapa necesaria para avanzar con la recuperación del lugar.

El objetivo: eliminar riesgos y recuperar la zona

Uno de los principales objetivos del operativo es reducir los riesgos que todavía presenta el predio después del incendio.

Las estructuras que quedaron comprometidas representan un peligro, especialmente ante la posibilidad de fuertes vientos o durante el movimiento de maquinaria pesada utilizada en la remoción de escombros.

Por ese motivo, el saneamiento es considerado un paso indispensable antes de continuar con las siguientes etapas de recuperación.

Podría reabrirse una calle cerrada desde el incendio

Si el cronograma previsto se cumple, los trabajos permitirán habilitar nuevamente el tránsito sobre calle Tres Arroyos hacia mediados de esta semana.

La reapertura significará recuperar una de las vías afectadas desde el incendio y acompañará el avance de un operativo que busca devolver condiciones seguras al sector mientras continúan las tareas dentro del predio.

Con el inicio del saneamiento, el proceso de recuperación del centro de distribución ingresó en una nueva fase, enfocada en retirar los restos del siniestro, minimizar los riesgos y avanzar hacia la normalización de una de las zonas más afectadas por el incendio.