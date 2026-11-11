Once años de prisión deberá cumplir Agustín Ricardo Morales, condenado por el homicidio de Agustín Troncoso, ocurrido en Cipolletti. La sentencia se conoció este miércoles en el Foro Penal, donde el tribunal colegiado dio a conocer la pena por unanimidad.

La resolución fue leída por la jueza Agustina Bagniole, con la adhesión de Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez. Durante la audiencia estuvieron presentes el fiscal Martín Pezzetta y el abogado querellante que representa a la familia de la víctima. El defensor particular no asistió.

Para definir la condena, los jueces tuvieron en cuenta los testimonios que se escucharon durante el juicio de cesura, especialmente los de los familiares de Agustín, quienes relataron cómo la muerte del joven afectó a todo el entorno familiar.

Bagniole remarcó que fue el condenado quien introdujo el cuchillo en una pelea que hasta ese momento se desarrollaba a golpes de puño. También señaló que utilizó el arma blanca contra una zona vital del cuerpo y que no se acreditó una situación de legítima defensa que justificara su utilización.

El tribunal consideró que existió una marcada desproporción entre el motivo de la pelea y la decisión de recurrir a un elemento con capacidad mortal. Finalmente, impuso once años de prisión, más las accesorias legales y las costas del proceso.

Cómo fue el crimen de Agustín Troncoso en Cipolletti

El homicidio ocurrió el 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto. Agustín estaba dentro de un vehículo estacionado en la calle, acompañado por otras dos personas, cuando comenzó una discusión con el ahora condenado.

La pelea escaló y ambos descendieron del rodado para enfrentarse a golpes. En medio de la confrontación, el agresor sacó un cuchillo que llevaba entre sus prendas y apuñaló a Troncoso en la zona de la axila derecha. La lesión afectó una región vital y provocó su muerte en el lugar.

Después del ataque, el homicida escapó y Agustín quedó tendido en la calle, sin signos vitales. El acusado fue detenido en enero de 2026 y quedó en prisión preventiva tras la formulación de cargos.