Héctor Gabriel Mercado continuará detenido en prisión preventiva durante cuatro meses por el homicidio de Cristian Alejandro Queupán, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Neuquén capital. La prórroga fue dispuesta por el juez de garantías Luciano Hermosilla durante una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este lunes 2 de noviembre de 2026.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado extender la detención por seis meses. Sin embargo, el magistrado consideró que cuatro meses son suficientes para avanzar con el juicio de determinación de la pena y resolver eventuales impugnaciones.

Mercado ya fue declarado penalmente responsable como autor de homicidio simple, previsto en los artículos 79 y 45 del Código Penal. Todavía resta establecer la pena que deberá cumplir.

Cómo fue el homicidio de Cristian Queupán

El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2025, en plena calle capitalina.

De acuerdo con la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal, Mercado persiguió a Cristian Alejandro Queupán y lo atacó con un arma blanca cuando la víctima se retiraba del lugar. La agresión consistió en una puñalada por la espalda.

La lesión provocó una hemorragia interna masiva que causó la muerte de Queupán.

Después del ataque, según la reconstrucción presentada por la acusación, Mercado se fugó y cambió sus prendas de vestir.

Qué falta para que se conozca la pena

Aunque el tribunal ya declaró a Mercado penalmente responsable por homicidio simple, el proceso todavía no concluyó.

La próxima instancia será el juicio de determinación de la pena, en el que se establecerá la sanción correspondiente al delito por el que fue declarado responsable.

La extensión de la prisión preventiva busca garantizar que el acusado permanezca detenido mientras se desarrolla esa etapa y se tramitan las eventuales impugnaciones que puedan presentarse.

La resolución del juez Hermosilla establece un nuevo plazo de cuatro meses. Durante ese período, la Justicia deberá avanzar con la definición de la pena y las instancias procesales pendientes.