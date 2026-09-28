Una persona fue asesinada anoche en un establecimiento rural de Pilcaniyeu y por el hecho hay un detenido. El episodio ocurrió cerca de las 22, cuando la Policía recibió un llamado que alertaba sobre un violento episodio ocurrido minutos antes en el campo.

Las fiscales Daniela Celoria y Nieves Papa Tello, que se encontraban de turno, fueron notificadas y se trasladaron hasta el lugar para ponerse al frente de las primeras medidas. La investigación busca reconstruir qué ocurrió y determinar cómo se produjo la muerte.

Según testigos, había mantenido una discusión con el puestero del campo. Se habría generado una violenta disputa que terminó con el trabajador muerto producto de un fuerte golpe que recibió en la zona de la cabeza. La persona detenida quedó a disposición de la investigación. Por ahora, el caso fue considerado provisoriamente como homicidio simple, aunque esta calificación puede cambiar a medida que avance la investigación y aparezcan nuevos elementos.

Durante las primeras horas se desplegó un importante operativo en el establecimiento rural. En el lugar trabajan integrantes de la Unidad Operativa del Ministerio Público, personal de Criminalística, un médico del Cuerpo de Investigación Forense, la Brigada de Investigaciones y la Brigada Rural.

También participan efectivos policiales de Bariloche y Pilcaniyeu, mientras se realizan distintas tareas para levantar evidencias y reconstruir la secuencia que terminó con la muerte de la víctima. La Defensa Pública Penal fue notificada de la intervención y también participa en esta primera etapa del proceso. Por el momento, no trascendieron públicamente mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre la persona detenida.

La investigación continúa durante con nuevas diligencias en el lugar del hecho, mientras las autoridades buscan establecer qué pasó durante la noche y cuál fue la secuencia que terminó en el homicidio.