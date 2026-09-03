El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió nueva información sobre la situación de Juan Manuel Reverter, señalado como principal sospechoso por la muerte de la modelo argentina Agostina Jalabert en Playa del Carmen, México, en 2023.

La agencia precisó que el argentino de 38 años quedó arrestado el 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un operativo conjunto con alguaciles federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). El mensaje oficial también incorporó datos sobre su situación migratoria en Estados Unidos, mientras el detenido espera su extradición a Quintana Roo.

Qué se sabe de la captura de Reverter y su situación migratoria

Según la información que ICE difundió en su cuenta de X, Reverter había ingresado legalmente al país en agosto de 2024 con una visa de turista que lo autorizaba a permanecer hasta seis meses, pero continuó en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado. El comunicado no precisó si, al entrar a Estados Unidos, Reverter ya tenía una orden de captura dictada por la justicia mexicana, un punto que permanece sin aclaración oficial hasta el momento.

ICE detuvo en EE.UU. al acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert

ICE lo describió como un "inmigrante ilegal argentino buscado por asesinato" en referencia directa al caso. Tras la detención, la posibilidad de su traslado a Quintana Roo, estado mexicano donde tramita la causa por el asesinato de Jalabert, quedó atada a la evolución de los trámites migratorios y judiciales en Estados Unidos y México.

El crimen de Agostina Jalabert en Playa del Carmen

Agostina Jalabert, modelo e influencer de 31 años oriunda de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño de su vivienda en Playa del Carmen. Estaba ahorcada con un cinturón al toallero del lavabo, según declaró su padre, Edgardo Jalabert, en una entrevista con Infobae. Las autoridades locales trataron el caso, en un primer momento, como un suicidio.

La joven había llegado a Playa del Carmen en septiembre de 2022 luego de poner fin a su relación con Reverter, con quien había comenzado a salir durante la pandemia de COVID-19. Según los familiares, el vínculo estuvo marcado por tensiones y peleas que llevaron a Agostina a intentar romperlo en más de una oportunidad. En diciembre de 2022, Reverter retomó el contacto con ella y la pareja volvió a estar junta.

Las irregularidades en la investigación y el peritaje independiente

Desde el primer día, la familia de Jalabert denunció que las autoridades mexicanas no actuaron con los protocolos correspondientes. "La policía no activó ningún protocolo de investigación, ni demoró al hombre que estaba en la escena", afirmó Edgardo Jalabert. El padre de la víctima también cuestionó el comportamiento de Reverter: "Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión".

La desconfianza en la investigación oficial llevó a la familia a impulsar un análisis forense independiente, cuyos resultados reforzaron la hipótesis de femicidio. De acuerdo con las conclusiones firmadas por el perito médico legista de la querella, el documento acreditó la presencia de golpes, quemaduras de cigarrillo en el cuerpo y lesiones que el profesional interpretó como signos de tortura y agresión sexual.

"Nunca vi que una persona se suicide por ahorcadura teniendo apoyo en el piso", dictaminó de forma categórica el experto en el peritaje incorporado al expediente de la causa. Con esos antecedentes, la familia presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo por presunta negligencia en la investigación.

Justicia para Agostina

La detención de Reverter en Estados Unidos es el primer avance concreto en la causa desde aquella denuncia. La captura abre la posibilidad de que la justicia mexicana avance en una investigación que, según la familia de la víctima, había permanecido estancada durante años. Ahora, el proceso judicial continuará con los trámites de extradición para que Reverter sea juzgado en México por el femicidio de la modelo argentina.