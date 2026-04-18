El barrio Trahun Hue de Centenario volvió a quedar en el foco tras un fuerte choque ocurrido este viernes en la esquina de Leopoldo Lugones y Mamá Margarita. Dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Natalio Burd y vecinos del sector renovaron sus reclamos por medidas para reducir la velocidad en una zona donde aseguran que los accidentes se repiten.

El siniestro se produjo cuando un taxi Fiat Cronos, conducido por una mujer, circulaba por calle Mamá Margarita en dirección a Alfonsina Storni. En ese momento impactó contra la parte trasera derecha de un Chevrolet Joy que avanzaba por Leopoldo Lugones y era manejado por un hombre.

Uno de los autos giró y chocó a otro vehículo estacionado

Después del primer golpe, el Chevrolet perdió estabilidad, hizo un trompo y terminó contra un Renault Logan que se encontraba estacionado. El segundo impacto fue en la parte trasera, a la altura del faro derecho, donde quedó incrustado uno de los espejos desprendidos durante la colisión. El vehículo finalmente quedó atravesado junto al cordón.

El movimiento generado por el choque alarmó a los vecinos de la cuadra. “Sentí el estruendo, fue impresionante”, relató a Centenario Digital una mujer que salió de su casa apenas escuchó el impacto.

Hasta el lugar llegaron Bomberos Voluntarios de Centenario, efectivos en bicicleta de la Comisaría 52 y luego personal de salud. Los rescatistas asistieron primero al conductor del Chevrolet, que manifestaba un fuerte dolor en la zona intercostal izquierda y había sido operado meses atrás.

También fue atendida la conductora del taxi, que sufrió golpes por la activación de los airbags. Ambos fueron derivados al Hospital Natalio Burd para una evaluación médica más completa.

Vecinos piden obras para frenar la velocidad

Personal de Tránsito Villa Obrera realizó las pericias iniciales, tomó medidas en la escena y solicitó la documentación correspondiente. Además, dispuso el secuestro de los vehículos involucrados mientras se aguardan informes complementarios sobre el estado de salud de los heridos.

Tras el episodio, residentes del barrio insistieron con un pedido que aseguran lleva tiempo sin respuesta: la colocación de reductores de velocidad en esa esquina y en calles cercanas.

Los frentistas remarcaron que a pocos metros funcionan canchas barriales donde concurren niños y adolescentes, y que a una cuadra se encuentra el Jardín 59. “Los autos pasan muy rápido”, resumieron varios vecinos consultados en el lugar.

Otro habitante del sector contó que llegó minutos más tarde de su trabajo y que suele dejar su camioneta justo donde terminó uno de los vehículos siniestrados. Para muchos en la zona, el temor es que en un próximo choque un auto termine contra una vivienda, como ya ocurrió años atrás