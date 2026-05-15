Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes sobre la Ruta Nacional 40, luego de un vuelco vehicular registrado en la zona conocida como Curva de los Santos, a unos ocho kilómetros de Junín de los Andes.

Tras el alerta por el siniestro vial, hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de Tránsito y equipos médicos del hospital local para asistir a los ocupantes del vehículo y garantizar la seguridad en el sector.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente cuántas personas viajaban en el rodado ni cuál es el estado de salud de los involucrados. Tampoco se difundieron detalles sobre las causas que provocaron el vuelco.

Mientras avanzan las tareas operativas y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente, el tránsito en la zona se mantiene con circulación reducida y posibles demoras.

Desde los organismos de emergencia solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta 40 debido a la presencia de móviles de asistencia y personal trabajando sobre la calzada.

La Curva de los Santos es uno de los sectores más transitados y complejos de la ruta en cercanías de Junín de los Andes, especialmente durante jornadas con gran circulación vehicular o condiciones climáticas adversas.

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