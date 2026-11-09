Un incendio generó preocupación este sábado por la noche en el santuario del Gauchito Gil, ubicado en la localidad de Centenario. El episodio ocurrió cerca de las 22:50, cuando un trabajador de seguridad del predio advirtió una importante cantidad de humo y dio aviso a Bomberos Voluntarios.

Según explicó Patricio Álvarez, Jefe de Bomberos Voluntarios, el fuego se habría originado por las velas encendidas que los fieles dejan como ofrenda. Las llamas habrían tomado contacto con un pañuelo y algunas banderas que se encontraban en el lugar, lo que provocó el inicio del incendio.

El viento habría favorecido la propagación del incendio y aumentado la preocupación por los elementos cercanos al predio.

Las condiciones de viento habrían contribuido a que el fuego se propagara. Por este motivo, la principal hipótesis apunta a un accidente y se descartaría, en principio, que el hecho haya sido intencional. Al advertir la situación, el trabajador de seguridad intentó controlar las llamas con un matafuego, aunque no consiguió extinguirlas. Finalmente, intervino una dotación de Bomberos Voluntarios para controlar el foco.

Afortunadamente, el fuego no alcanzó la imagen del Gauchito Gil ni otras pertenencias del santuario. Sin embargo, la cercanía de un sector con césped sintético y de vehículos pertenecientes a una concesionaria generó preocupación por el riesgo de que las llamas se extendieran.

En el lugar también se presentó el propietario del establecimiento y trabajó personal policial motorizado de la Comisaría Quinta. El episodio volvió a poner en foco la importancia de extremar los cuidados al dejar velas encendidas como ofrendas, especialmente ante condiciones de viento.