Cada 8 de enero se conmemora la muerte del Gauchito Gil, una tradición que reúne a miles de fieles en Argentina y países vecinos para rendir homenaje a esta emblemática figura de la religiosidad popular.

El santuario principal se encuentra en la ciudad de Mercedes, Corrientes, donde se concentran las mayores expresiones de fe con banderas rojas, altares improvisados y promesas cumplidas. Esta devoción trasciende clases sociales y regiones, consolidándose como un fenómeno cultural que se renueva año tras año.

Antonio Mamerto Gil Núñez, su nombre real, habría sido un gaucho correntino del siglo XIX perseguido por las autoridades. Tras su violenta muerte, su figura se transformó en un símbolo de justicia y protección para los humildes, ganándose el apodo de "santo del pueblo" pese a no contar con reconocimiento oficial de la Iglesia católica.

La leyenda más conocida sobre el Gauchito Gil narra que, antes de ser ejecutado, le pidió a su verdugo Zalazar que rezara por la vida de su hijo gravemente enfermo. Tras la muerte de Gil, Zalazar encontró a su hijo al borde de la muerte, pero luego de rezar al Gauchito, el niño sanó milagrosamente, hecho que impulsó la construcción del santuario donde hoy se le rinde culto.

La devoción al Gauchito Gil se basa en relatos que lo describen como un defensor de los pobres, que robaba a los ricos para ayudar a los necesitados y que concedía milagros a quienes lo invocaban con fe.

Conoce la historia y devoción al Gauchito Gil en Argentina

Para pedir su protección, los fieles suelen rezar esta oración

Oh! Gauchito Gil, tú que fuisteUn gaucho fuerte y bravo, De espíritu justo e indomable,Te invoco esta vez para pedirte que (decir el pedido, o lo que necesitamos),te pido humildemente se cumpla por intermedio ante Dios,el milagro que te pido:y te prometo que cumpliré mi promesa y ante Dios te haré ver,y te brindaré mi fiel agradecimiento y demostración de fe en Dios y en vos Gauchito Gil.Sé que así se haráAmén.

Esta tradición popular refleja una mezcla profunda entre fe, historia y una aspiración colectiva de justicia, que mantiene vivo el culto al Gauchito Gil en la identidad cultural argentina.