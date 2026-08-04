Mientras brigadistas, bomberos y vecinos peleaban contra una de las peores temporadas de incendios de la historia de El Bolsón, un hombre decidió encender una fogata en medio de un pinar. La escena fue registrada en un video que recorrió el país: un vecino a caballo lo enfrentó, le recriminó lo que estaba haciendo y lo obligó a apagar las llamas. Más de un año después, ese episodio tuvo su desenlace judicial.

El juez Gregor Joos condenó a Jorge Hermosilla a un año y ocho meses de prisión efectiva por el delito de incendio en grado de tentativa. Se trata de la única causa vinculada con la devastadora ola de incendios del verano de 2025 que llegó a una sentencia condenatoria.

Durante la audiencia para fijar la pena, la fiscal Yamila Vera pidió dos años y seis meses de prisión efectiva al considerar que el hecho revistió una gravedad excepcional por el contexto en el que ocurrió. La defensa, en cambio, solicitó la pena mínima y argumentó que Hermosilla actuó bajo los efectos del alcohol, con una disminución de su capacidad de autodeterminación y en medio de una situación de miedo.

Al momento de resolver, el magistrado tuvo en cuenta esos atenuantes, pero sostuvo que el riesgo generado era imposible de minimizar. Remarcó que iniciar un foco ígneo en una zona urbana y boscosa, cuando la comunidad vivía horas de zozobra por el avance del fuego, constituyó un hecho de extrema gravedad. También valoró que el propio acusado terminó intentando apagar las llamas, tal como quedó registrado en el video.

La defensa adelantó que apelará la condena. Hasta el momento, es la única sentencia por un hecho relacionado con los incendios que dejaron una profunda huella en El Bolsón, donde el fuego destruyó miles de hectáreas, afectó viviendas y obligó a desplegar uno de los mayores operativos de combate de los últimos años.