La Subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro, a través del Servicio Forestal Andino (SFA) y el SPLIF, puso en marcha un operativo de relevamiento y ordenamiento de bosques implantados en la Zona Andina, con el objetivo de reducir el riesgo de incendios forestales en sectores cercanos a áreas pobladas.

La inspección incluyó relevamientos satelitales y de campo que permiten identificar las forestaciones, clasificar distintos niveles de riesgo y definir prioridades de intervención. Aquellas plantaciones ubicadas en zonas de interfase y con escaso manejo fueron consideradas prioritarias para acciones preventivas.

La subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras, explicó que el objetivo inicial es “asesorar, informar sobre la normativa vigente y acercar herramientas del Estado provincial para promover el manejo responsable de las forestaciones, incluyendo líneas de crédito para estos trabajos”.

El operativo se incluye en las acciones impulsadas tras el incendio de Confluencia en 2025, a unos 20 kilómetros de El Bolsón, que motivó una revisión de las estrategias de manejo del recurso forestal y una mayor articulación entre organismos técnicos. En este sentido, continúan vigentes líneas de créditos fiduciarios provinciales, destinadas a la adquisición de herramientas forestales y a trabajos de intervención en masas exóticas, para garantizar un manejo adecuado de las plantaciones.

El Servicio Forestal Andino cuenta con oficinas en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, que funcionan de lunes a viernes. Además, durante mayo se dispuso atención en El Manso, donde personal del organismo brindó asesoramiento y facilitó trámites a vecinos de la zona.

Las autoridades remarcaron que estas medidas buscan fortalecer la prevención de incendios forestales, garantizar la seguridad de las comunidades y promover un uso responsable de los recursos forestales en la región.