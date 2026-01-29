En la noche de este miércoles, cerca de la medianoche, un incendio estructural alertó a los servicios de emergencia en el barrio Manzano de Villa La Angostura, específicamente en la calle Los Radales 75. La rápida intervención de los bomberos y la brigada de incendios evitó que el foco se extendiera hacia el bosque lindero, destacando el riesgo latente que representan las zonas de interfase entre áreas urbanas y boscosas.

El siniestro comenzó en el sector posterior de una parrilla, y al llegar la primera dotación de bomberos, se constató que el fuego ya se encontraba en fase de propagación. El incendio afectó parcialmente un galpón y generaba un riesgo inminente de alcanzar el bosque cercano, lo que habría incrementado significativamente la magnitud del desastre.

Gracias a la coordinación entre la policía de la Comisaría 28 y la Brigada de Incendios, el fuego fue contenido rápidamente, evitando la expansión hacia la vegetación circundante. No obstante, este incidente subraya la vulnerabilidad de las zonas donde las áreas urbanas colindan directamente con bosques, donde un pequeño foco puede generar consecuencias devastadoras debido a la cercanía de la vegetación seca y el viento.

Las autoridades locales siguen alertando sobre la importancia de implementar medidas preventivas en estas zonas de interfase, ya que el riesgo de incendios forestales sigue siendo alto. La intervención rápida fue clave, pero la prevención y el manejo adecuado del fuego en estas áreas será fundamental para evitar futuros accidentes en una región tan susceptible a este tipo de incidentes.