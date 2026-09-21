El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas que abarcan media provincia de Río Negro, con pronósticos de vientos intensos en la zona del Alto Valle y tormentas en la zona atlántica.

Según el informe, el Alto Valle será afectado por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación vehicular, caída de ramas, carteles y podría afectar servicios, por lo que se recomienda a los vecinos extremar precauciones.

En paralelo, se emitió una alerta amarilla por tormentas para Viedma, San Antonio Oeste, Puerto de San Antonio Este y Las Grutas. Se prevén lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera local. La presencia de chaparrones y ráfagas podría ocasionar anegamientos temporarios en sectores urbanos y balnearios.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y circular con precaución en rutas expuestas a ráfagas. En el caso de las tormentas, se sugirió revisar techos y canaletas, asegurar objetos sueltos y estar atentos a posibles acumulaciones de agua.

La combinación de vientos fuertes en el Alto Valle y tormentas en la costa atlántica deja a media provincia bajo alerta amarilla, lo que obliga a extremar cuidados y seguir las indicaciones oficiales para reducir riesgos.