Un paquete con marihuana, conocido en la jerga carcelaria como "paloma", fue arrojado desde el exterior hacia el perímetro de la Unidad de Ejecución Penal 5 de Cipolletti y terminó descubierto por personal del Servicio Penitenciario Provincial. El envoltorio apareció junto al pabellón A, en el sector de los baños. El narcotest confirmó la presencia de cannabis y el pesaje determinó que contenía 3,4 gramos de droga.

El episodio ocurrió ayer, minutos antes de las 21, cuando efectivos penitenciarios realizaban una recorrida de control por los perímetros externos de los pabellones A, B, C y D, además del sector de celdas de preingreso. Durante la inspección, encontraron un paquete sospechoso en las inmediaciones del pabellón A.

El envoltorio estaba a la altura de la celda 4, precisamente en el sector de los baños. Al revisar su contenido, los agentes encontraron varios paquetes. Uno era transparente y contenía un sobre de jugo en polvo con una piedra en su interior. También había otro envoltorio transparente y uno negro que guardaba una sustancia vegetal con un fuerte olor.

En la jerga carcelaria, este tipo de paquetes que son arrojados desde el exterior hacia el interior de los establecimientos penitenciarios se conocen como "palomas". Es una modalidad utilizada para intentar hacer llegar drogas y otros elementos prohibidos a los pabellones, sin pasar por los controles habituales de ingreso.

Tras el hallazgo, el personal penitenciario dio intervención a la Fiscalía Federal de Atención Inicial que dispuso la apertura del secuestro y la realización de las pruebas correspondientes. El narcotest mediante reactivo espray confirmó que la sustancia vegetal contenía cannabis. El pesaje estableció un total de 3,4 gramos de marihuana.