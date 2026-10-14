Un operativo policial realizado en el barrio Bella Vista de Cipolletti terminó con cuatro personas aprehendidas, el secuestro de armas blancas y el hallazgo de municiones de escopeta durante un conflicto vinculado a la ocupación de un terreno.

El hecho se registró sobre la calle San Antonio, donde un llamado al sistema de emergencias alertó sobre un presunto intento de usurpación. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta encontraron a dos grupos enfrentados alrededor del lote en disputa y detectaron que varios de los involucrados portaban machetes y hierros de construcción.

La situación fue escalando hasta convertirse en una riña generalizada, por lo que fue necesario convocar refuerzos policiales para restablecer el orden y dispersar a las personas que participaban del enfrentamiento.

Durante el procedimiento también se produjo una pelea entre dos mujeres. Como consecuencia, una de ellas sufrió una lesión superficial en la frente y recibió asistencia médica en el lugar. Fuentes policiales indicaron que las heridas no revestían gravedad.

Durante los peritajes fueron secuestrados machetes, hierros y 19 cartuchos de escopeta calibre 12/70.

Hallaron 19 cartuchos de escopeta

Uno de los elementos que agravó la situación surgió durante los peritajes realizados por personal del Gabinete de Criminalística. En una mochila perteneciente a uno de los involucrados fueron encontrados 19 cartuchos completos de escopeta calibre 12/70.

Ante esta situación, la Fiscalía dispuso la detención de tres hombres por los delitos de usurpación en flagrancia y lesiones. A uno de ellos también se le atribuyó una infracción al artículo 189 Bis del Código Penal, vinculada a la tenencia de material balístico.

Además, una mujer quedó imputada en la causa, aunque recuperó la libertad debido a su estado de embarazo. En paralelo, un menor de edad que se encontraba en el lugar fue puesto a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para su resguardo.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y reconstruir cómo se originó el enfrentamiento que movilizó a varias unidades policiales en el sector.