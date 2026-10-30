Un hombre fue demorado luego de ser sorprendido cuando intentaba abrir una camioneta en el estacionamiento en el Club Alta Barda, mientras en el lugar se desarrollaban actividades deportivas. El sospechoso utilizó un destornillador para dañar la cerradura del vehículo, pero fue detectado antes de concretar el robo.

El episodio ocurrió en la noche del jueves 29 de octubre en el sector de estacionamiento del club, un espacio amplio en el que se concentran docenas de vehículos. Un efectivo policial que realizaba tareas de seguridad observó la maniobra y dio aviso al personal de la Comisaría 4°.

Según se informó, al advertir la presencia del personal policial, el hombre intentó escapar a pie y arrojó el destornillador que utilizó para forzar la puerta de la camioneta.

Lo atrapó otro policía

Sin embargo, otro efectivo logró interceptarlo a pocos metros del lugar y procedió a demorarlo mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes. El propietario del vehículo fue convocado para realizar la denuncia y aportar los detalles sobre los daños provocados en la cerradura.

El hombre escapó al advertir la presencia policial, pero fue interceptado a pocos metros del lugar.

Luego de la intervención policial, se dio aviso a las autoridades judiciales para continuar con las medidas correspondientes. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras se analiza lo ocurrido.

El procedimiento se inició a partir de la presencia de personal de seguridad en el predio deportivo, donde se logró detectar el intento de robo antes de que el sospechoso pudiera llevarse el vehículo.