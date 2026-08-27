Intentó irse de un hotel de Neuquén sin pagar y quedó detenido: quiso pagar más de un millón con comprobantes truchos

Un cliente debía más de un millón de pesos en un hotel céntrico de la ciudad de Neuquén y no tenía fondos para pagar. El sujeto intentó justificar la deuda con comprobantes de transferencias que no habían sido acreditadas y terminó demorado por una presunta estafa.

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando la administración del hotel advirtió que uno de sus huéspedes intentaba retirarse sin abonar la suma adeudada. Para justificar el supuesto pago, el hombre presentó distintos comprobantes de transferencias que, tras las verificaciones realizadas por el personal del hotel, no registraban la correspondiente acreditación de los fondos.

La administración detectó la maniobra y dio aviso a la Policía, que terminó demorando al hombre.

Ante las inconsistencias detectadas, desde el establecimiento dieron aviso a la Policía. Personal de la Comisaría Primera, a través de sus efectivos bicipolicías, intervino en el lugar y tomó conocimiento de la situación.

De inmediato, los uniformados dieron intervención a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, desde donde se dispuso la demora del ciudadano por una presunta estafa. El hombre fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación continuó durante la tarde, cuando, por disposición judicial, se realizó una requisa personal al sospechoso. El procedimiento arrojó resultado positivo y permitió secuestrar un teléfono celular de alta gama que habría sido utilizado en la maniobra que ahora es investigada.

El dispositivo quedó a disposición de la Justicia como elemento de interés para la causa, mientras se procura determinar las circunstancias en las que fueron confeccionados y utilizados los comprobantes presentados para intentar acreditar un pago que nunca había sido registrado por el hotel.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, el hombre recuperó su libertad, aunque quedó supeditado a la resolución de la Justicia en el marco de la investigación por la presunta estafa.