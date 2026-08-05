Una neuquina de 26 años quedó bajo investigación luego de ser descubierta conduciendo con un carnet de conducir trucho durante un control de la Policía de Río Negro sobre la ruta Interprovincial que une Cinco Saltos con Centenario. La maniobra fue detectada al verificar que la licencia presentada no coincidía con los registros oficiales. La Justicia ordenó secuestrar el documento e iniciar una causa penal.

Todo ocurrió durante un operativo de control vehicular desarrolladó ayer en inmediaciones al puente interprovincial. En medio de las fiscalizaciones habituales, los efectivos detuvieron la marcha de una Ford Ecosport Titanium gris para revisar la documentación exigida para circular. Fue en ese momento cuando apareció el primer indicio de que algo no cerraba. El carnet exhibido carecía de los hologramas de seguridad que identifican a las licencias oficiales, una irregularidad que despertó las sospechas del personal que participaba del operativo.

Lejos de quedarse con esa primera impresión, los policías recurrieron a la tecnología para despejar cualquier duda. La consulta realizada en el sistema nacional SISCORE arrojó un dato contundente: la mujer no registraba una Licencia Nacional de Conducir activa. Ese resultado fortaleció la presunción de que el documento presentado era trucho.

Con esa información sobre la mesa, los efectivos dieron aviso a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro inmediato del carnet y el inicio de un legajo preliminar por la presunta utilización de documentación falsa, un delito contemplado en el artículo 296 del Código Penal.