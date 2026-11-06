Un intento de sobrepaso terminó de la peor manera sobre la peligrosa Ruta Nacional 22, en jurisdicción de Río Colorado. La conductora de un Honda Fit perdió el control y volcó después de que otro vehículo había iniciado una maniobra similar cuando intentaba superar a un camión. El auto quedó completamente invertido, pero sus dos ocupantes, una mujer de 63 años y un hombre de 49, resultaron ilesos.

El episodio ocurrió alrededor de las 15:49, a la altura del kilómetro 881. El auto circulaba desde Roca hacia Bahía Blanca y era conducido por una mujer oriunda de la ciudad rionegrina, que viajaba acompañada por un hombre de 49 años.

Según el relato de los propios ocupantes, todo comenzó cuando la conductora decidió sobrepasar a un camión que circulaba por la ruta. Sin embargo, mientras realizaba la maniobra, otro vehículo de menor porte había iniciado también un adelantamiento, complicando la situación y dejándola sin posibilidades de completar el sobrepaso.

A partir de ese momento, la conductora perdió el control del Honda Fit. El vehículo se despistó y terminó protagonizando un vuelco que lo dejó con las cuatro ruedas hacia arriba, en una escena que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Pese a la violencia del episodio y a la posición en la que quedó el vehículo, el desenlace tuvo un dato inesperado: tanto la mujer como su acompañante salieron ilesos. El personal sanitario que llegó al lugar les ofreció asistencia médica, pero ambos manifestaron que no necesitaban atención y rechazaron ser trasladados.

Así, lo que comenzó como una maniobra de sobrepaso en plena Ruta 22 terminó con un auto destruido y dos personas que, por fortuna, pudieron salir por sus propios medios sin sufrir lesiones. La intervención de ese tercer vehículo, mencionada por los ocupantes, forma parte de la reconstrucción inicial del hecho y no constituye todavía una determinación de responsabilidades.