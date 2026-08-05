Un Renault Sandero que era buscado por la Justicia de Neuquén en una causa por estafa fue interceptado cuando circulaba por Cipolletti. El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde diciembre de 2025 y la mujer de 35 años que lo conducía terminó vinculada en una causa por encubrimiento, luego de que la Justicia confirmara que la medida seguía en plena vigencia.

Todo comenzó durante la tarde del martes, cuando el auto fue detectado por las cámaras con inteligencia artificial mientras transitaba por la rotonda de Ruta 22 y Ruta 151. A partir de esa alerta, personal del 911 RN Emergencias coordinó un operativo hasta que el Cuerpo de Seguridad Vial logró interceptarlo poco antes del puente que une Cipolletti con Neuquén, uno de los pasos más transitados entre ambas provincias.

Al momento del control, la conductora presentó la documentación del vehículo, pero la consulta a las bases oficiales reveló un dato que cambió por completo el procedimiento. El Renault Sandero figuraba con un pedido de secuestro vigente emitido el 17 de diciembre de 2025 por la Justicia neuquina, por una investigación por una estafa.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos y había sido impulsada por la Comisaría 7° de Neuquén. Antes de avanzar con el procedimiento, la Fiscalía de turno solicitó confirmar si el requerimiento seguía vigente. La respuesta fue contundente: el organismo requirente ratificó que el vehículo continuaba siendo buscado por la Justicia.

Con esa confirmación, las autoridades ordenaron el secuestro del automóvil y el inicio de actuaciones preliminares por el presunto delito de encubrimiento. La mujer fue notificada de la imputación y quedó vinculada al expediente judicial, mientras la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el vehículo terminó nuevamente circulando por las calles de la región.