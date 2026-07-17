Por qué investigan como homicidio culposo el choque fatal en la Ruta 5 que dejó un trabajador petrolero muerto

La investigación por el violento choque frontal entre dos camionetas de empresas petroleras ocurrido sobre la Ruta Provincial 5, a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial, dio un giro tras la muerte de uno de los ocupantes. La Justicia y la Policía de Neuquén avanzan en una causa por homicidio culposo, a la espera de las pericias que permitan establecer cuál de los vehículos provocó el siniestro.

La víctima fatal fue identificada como Marcelo García, trabajador petrolero oriundo de Rincón de los Sauces, quien permaneció internado durante casi una semana en un centro de salud de la ciudad de Neuquén, donde finalmente falleció a raíz de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Un testimonio cambió el rumbo de la investigación

Fuentes policiales confirmaron que la causa se investiga como homicidio culposo debido a la existencia de un testimonio que podría resultar determinante. Según esa declaración, una de las camionetas habría invadido el carril por el que circulaba el otro vehículo, lo que derivó en el impacto frontal.

De acuerdo con la información a la que accedió Mejor Informado, Marcelo García viajaba como acompañante en la camioneta que transitaba correctamente por su carril, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial.

No obstante, aclararon que todavía resta incorporar las pericias accidentológicas y mecánicas, fundamentales para reconstruir la dinámica del choque y determinar eventuales responsabilidades penales.

Cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió, alrededor de las 20.30, sobre la Ruta Provincial 5, en dirección a Rincón de los Sauces. Según el preventivo policial, en el lugar se constató la presencia de dos camionetas Toyota Hilux pertenecientes a empresas que prestan servicios a la industria hidrocarburífera.

Sobre el carril con dirección hacia Rincón de los Sauces quedó una Toyota Hilux blanca, dominio AF-053-IW, perteneciente a la empresa Transportes Nicolás, con severos daños en el frente, el paragolpes y el capot.

A unos siete metros de la banquina este fue hallada otra Toyota Hilux blanca, dominio AF-642-UU, perteneciente a la empresa Weatherford, completamente volcada, apoyada sobre el techo y con las cuatro ruedas hacia arriba.

La violencia del impacto obligó a desplegar un importante operativo de rescate y asistencia sanitaria, además del corte parcial del tránsito para permitir el trabajo de los peritos.

La causa permanece bajo investigación y será la pericia accidentológica, junto con los informes mecánicos de ambos vehículos, la que permitirá confirmar si efectivamente uno de los conductores cruzó de carril y establecer las responsabilidades correspondientes.