El fiscal federal Carlos Martínez inició una causa judicial y ordenó una serie de peritajes en una embarcación donde el mes pasado falleció un pescador, según señalaron sus familiares, por la desidia del capitán y la tripulación de la misma.

Matías Oscar Vílchez, de 37 años, murió el 25 de abril a bordo del barco 'Don Nicola', que se dedicaba a la actividad pesquera en las inmediaciones de Mar del Plata. El deceso se produjo luego de varias horas de agonía, producto de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar.

El marinero había avisado que se encontraba mal de salud

Vílchez se descompuso mientras trabajaba en su puesto habitual y dio aviso al capitán, identificado como Diego Bosich, quien consultó con el personal de Prefectura Naval (PNA). Ellos le solicitaron que regresara de inmediato al puerto ya que sospechaban que se trataba de un cuadro sincopal, pero siguió con la rutina habitual.

Durante la noche pudo comunicarse con su esposa, a través de mensajes de WhatsApp, y le comentó la gravedad de la situación, hasta que finalmente falleció en su camarote, luego de unas 17 horas de agonía.

Por su parte, el abogado Leandro Laserna -representante de la familia del marinero- sostuvo en declaraciones al diario La Capital, que Vílchez murió luego de "varias horas de agonía y abandono, sin recibir la atención médica urgente que requería, y que de haberse cumplido la orden médica de regresar inmediatamente a puerto, habría existido una posibilidad concreta de asistencia y supervivencia".

En consecuencia, el fiscal abrió una causa judicial con la carátula provisional de 'abandono de persona seguido de muerte', que tiene como principal responsable al capitán del barco y también al médico de Prefectura.

Asimismo, y según confiaron allegados del marinero, su familia se enteró que había muerto cuando el barco llegó al puerto, ya que el capitán no lo había informado mientras todavía estaban en altamar.