Un colectivo de la empresa KoKo protagonizó un incidente vial este domingo 8 de noviembre al mediodía en Stefenelli, General Roca, que dejó como saldo al menos tres pasajeros lesionados. El episodio ocurrió cerca de las 13.10 sobre calle Rochdale, en sentido este-oeste, en la intersección con calle Suecia.

Según fuentes policiales, el chofer de la unidad habría atravesado un reductor de velocidad sin disminuir la marcha, lo que provocó un fuerte movimiento dentro del colectivo. Como consecuencia del sacudón, varios pasajeros perdieron la estabilidad y algunos cayeron.

Los heridos sufrieron traumatismos de distinta consideración, entre ellos golpes en la espalda y un corte en la cabeza. Ante la situación, se desplegó un operativo de emergencia con la intervención de personal de Salud, Tránsito y efectivos de la Subcomisaría 67°.

Al lugar arribaron tres ambulancias, entre ellas unidades del Siarme, para asistir a los pasajeros afectados. Dos de ellos fueron trasladados al hospital López Lima para una evaluación más exhaustiva, ya que presentaban lesiones compatibles con posibles fracturas.

Desde el centro de salud indicaron que ninguno de los involucrados tendría riesgo de vida. Mientras tanto, personal policial e inspectores de tránsito trabajaron en la zona para ordenar la circulación y avanzar con las pericias correspondientes.

El conductor del colectivo fue identificado y quedó a disposición de la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente. Las autoridades continúan reuniendo información sobre lo sucedido.