El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que Río Negro adelantará las elecciones provinciales de 2027 para separarlas de los comicios nacionales, respaldó la eliminación de las PASO y defendió que los partidos políticos definan sus propios candidatos. Durante una entrevista en el programa A Dos Voces, de TN, también destacó el crecimiento del empleo privado y las inversiones energéticas, aunque cuestionó el estado de las rutas nacionales y el impacto de las tarifas en los hogares.

“Vamos a adelantar las elecciones”, afirmó el mandatario, aunque todavía no precisó la fecha de la convocatoria. La decisión abre un escenario político propio para Río Negro, donde el oficialismo y la oposición deberán ordenar candidaturas y alianzas antes de la disputa presidencial. En ese contexto, Weretilneck se pronunció a favor de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y sostuvo que cada partido debe tener autonomía para elegir a sus representantes.

En relación con Javier Milei, el gobernador combinó coincidencias y diferencias. Destacó la baja de la inflación, la reducción del déficit fiscal y la menor emisión monetaria, además del alineamiento internacional con Estados Unidos y Occidente. También consideró posible que el Presidente busque la reelección en 2027: “Yo no descartaría que pueda tener la posibilidad de estar cuatro años más”, sostuvo.

Sin embargo, Weretilneck cuestionó el abandono de las rutas nacionales, la situación de las universidades y los problemas del PAMI. Puso especial énfasis en las rutas 22 y 151, dos corredores estratégicos para la actividad productiva y el transporte regional. “Me tengo que hacer cargo mañana, porque si no, no tengo solución”, afirmó al explicar la decisión de recibir esos tramos para avanzar con las obras, en medio de los reclamos por el deterioro de la calzada.

En el plano económico, el gobernador aseguró que “Neuquén y Río Negro son las dos provincias que han creado empleo privado en el gobierno de Milei” y señaló que Río Negro registró un crecimiento del 3,2% durante el último año. Además, destacó los proyectos de petróleo y gas que avanzan en la Patagonia y afirmó que la región está construyendo “el hub exportador de energía más importante de América Latina”, con iniciativas que podrían generar exportaciones cercanas a los US$ 30.000 millones cuando estén operativas.

No obstante, el mandatario reconoció que el desarrollo energético convive con dificultades económicas para buena parte de la población. Advirtió que los ingresos familiares no alcanzan para cubrir los gastos y cuestionó el aumento de las tarifas y el impacto de las importaciones sobre los comercios del interior. Como ejemplo, afirmó que una familia que antes pagaba entre $170.000 y $200.000 por el gas y la electricidad ahora puede afrontar facturas de hasta $600.000.

Weretilneck también defendió la libertad de expresión y cuestionó los ataques de Milei contra la prensa. Sostuvo que la calidad democrática depende, entre otros aspectos, de que los periodistas puedan expresar sus opiniones sin restricciones. Además, criticó la intervención argentina en asuntos internos de Brasil y consideró que el país debería mantener una posición de prescindencia frente a conflictos políticos de otras naciones.

Las declaraciones dejaron un mensaje político con varias aristas: Río Negro tendrá elecciones adelantadas, el gobernador respalda cambios en el sistema de primarias y mantiene una relación de coincidencias y diferencias con la Casa Rosada. Mientras apuesta al desarrollo energético como motor de crecimiento, también reclama respuestas por las rutas y advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo. Aunque todavía no hay fecha electoral, la carrera política hacia 2027 ya empezó.