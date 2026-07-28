José Jafri, el delincuente detenido tras ser sorprendido intentando robar comercios del centro de Fernández Oro mediante boquetes en los techos, fue acusado por el delito de tentativa de robo agravado y continuará tras las rejas con prisión preventiva por decisión de la Justicia. El caso, que tuvo una fuerte porque la relación que tiene el hombre en la causa del secuestro y muerte de Otoño Uriarte, ocurrido en octubre de 2006 y que aún permanece impune.

La resolución judicial llegó apenas un día después del operativo que frustró el golpe delictivo y que terminó con Jafri y su hermanastro Luis María Cau, detenidos en plena madrugada. Aquella intervención policial había desbaratado un plan que apuntaba a ingresar a varios comercios del centro orense a través de los techos, una modalidad conocida en el ambiente delictivo como la de los "boqueteros" y que exige tiempo, planificación y conocimiento previo del lugar.

Durante la audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo se desarrolló el intento de robo y sostuvo que existían elementos suficientes para atribuirle a Jafri participación en el hecho. Además, pidió que permaneciera detenido al considerar que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, planteo que finalmente fue avalado por el juez interviniente.

En consecuencia, el acusado seguirá detenido mientras se desarrolla la investigación penal. La decisión representa un fuerte respaldo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que entiende que el intento de robo no fue un episodio improvisado, sino una maniobra organizada que fue frustrada antes de que los delincuentes pudieran concretar el botín.

¿Quién es José Jafri?

Pero el nombre de José Jafri no pasó inadvertido únicamente por el frustrado golpe en Fernández Oro. Su historia familiar en el crimen de Otoño Uriarte es conocida en la región. La joven desaparecida en octubre de 2006, cuando regresaba a su casa, había sufrido episodios de acoso por parte de José Jafri y Néstor Cau, hermanos por parte de madre.

Después de años de impunidad, la causa llegó a juicio, pero rápidamente el fallo fue corregido por el Tribunal de Impugnación, que los absolvió.