El joven de 23 años que cayó desde el cuarto piso del Hospital de Villa Regina permanece internado en estado grave en el Hospital Francisco López Lima de Roca. Según el último parte médico, se encuentra intubado en terapia intensiva, con traumatismo craneoencefálico severo, trauma de tórax y trauma de abdomen. Su pronóstico continúa reservado y crítico, tras haber sido intervenido por especialistas en cirugía de tórax y traumatología.

El paciente había sido trasladado en Código Rojo desde Regina debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La derivación se dispuso luego de que personal sanitario constatara signos vitales tras la caída, pero confirmara la necesidad de asistencia de mayor complejidad en Roca.

La intervención quirúrgica incluyó maniobras de estabilización torácica y procedimientos traumatológicos para atender las múltiples lesiones que presentaba. Los equipos médicos informaron que el joven permanece conectado a asistencia mecánica respiratoria y bajo monitoreo permanente en la unidad de cuidados intensivos.

La Fiscalía investiga el episodio bajo la hipótesis de un posible intento de suicidio. Según la información oficial, el joven no estaba internado en el hospital de Regina: había concurrido para recibir atención médica y luego se dirigió al sector de Salud Mental. Poco después accedió a una salida de emergencia en el cuarto piso, desde donde se produjo la caída.

Mientras el paciente permanece bajo cuidados intensivos, la evolución en las próximas horas será determinante. Los equipos médicos del López Lima continúan aplicando medidas de soporte vital y seguimiento permanente, en un cuadro que se mantiene crítico y reservado.