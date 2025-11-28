Susto en pleno corazón de la ciudad

La presencia de Bomberos en un edificio encendió las alarmas este viernes en el centro de Neuquén. Según informaron, un ascensor cayó desde el primer piso en un inmueble ubicado en Talero 375, frente al centro de monitoreo de YPF y al lado de un local gastronómico.

Personal de Bomberos llegó para controlar la situación y constatar la presencia de daños, heridos, etc. La intervención se concentró en el primer piso del inmueble.

Clausura inmediata del edificio

Como medida preventiva, el lugar fue clausurado y se ordenó mantener las puertas cerradas. También quedó inhabilitado el uso del ascensor, para evitar riesgos mayores mientras se evaluaban las condiciones de seguridad.

Personas encargadas del edificio se hicieron presentes en el sitio durante el operativo.

Ambulancia en el lugar y retiro preventivo

Una ambulancia del SIEN se acercó hasta el lugar como parte del protocolo de emergencias. Luego se retiró, ya que no se registraron personas heridas.

Zona sensible y preocupación vecinal

Todo ocurrió en uno de los sectores más transitados del centro neuquino, rodeado de locales comerciales y circulación constante de personas. Aunque no hubo víctimas, la proximidad con locales y con el centro de monitoreo de YPF generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona al momento del hecho.