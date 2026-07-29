La jueza de garantías Leticia Lorenzo rechazó un planteo de la defensa de una persona investigada y avaló que el Ministerio Público Fiscal retome el proceso que inicialmente desestimó, pero que tras la incorporación de nuevos elementos de prueba, fue reabierto.

La investigación se vincula con la posible falsedad de informes médicos o peritajes presentados en expedientes judiciales de carácter civil. Se encuentra en una etapa preliminar, sin que se haya producido una audiencia de formulación de cargos.

La audiencia fue solicitada por la representación legal de M.G., una de las personas investigadas, quien cuestionó la decisión de la fiscalía de reabrir el legajo y sostuvo que no correspondía avanzar nuevamente luego de que la desestimación había sido confirmada judicialmente el 5 de mayo.

La defensa planteó que la reapertura vulneraba el principio de legalidad y sostuvo que la querella debía haber recurrido la resolución anterior mediante una impugnación. También argumentó que la evidencia invocada por la fiscalía como nueva ya se encontraba disponible al momento en que se había dispuesto la desestimación.

La fiscal Natalia Rivera explicó que la reapertura se ordenó luego de un pedido de la querella, conformada por los abogados Marcelo Herzricken Velasco y Joaquín Herzricken Catena en representación de la mutual y la ART del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y a partir de nuevas medidas realizadas sobre dispositivos que habían sido secuestrados. Esas diligencias permitieron avanzar sobre información vinculada con una nueva línea de investigación.

No es “cosa juzgada”

Al resolver, la jueza Lorenzo señaló que la desestimación y el archivo no tienen carácter de cosa juzgada y que el Código Procesal Penal permite continuar una investigación cuando aparecen nuevos elementos que resultan conducentes.

Además, indicó que en esta etapa el control judicial es limitado y que no corresponde al juzgado determinar si la fiscalía debió realizar determinadas medidas con anterioridad.

Con esta resolución, la fiscalía podrá continuar con las medidas de investigación y analizar, en caso de reunir elementos suficientes, una eventual formulación de cargos.