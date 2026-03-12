La provincia de Neuquén despidió a una empleada estatal del Ministerio de Salud tras detectarse reiteradas faltas injustificadas y la presentación de seis certificados médicos falsificados. Se trata de la exagente Carina Liliana Campos, quien se desempeñaba en la Dirección Provincial de Recursos Físicos y Biomédicos.

Cada uno de los certificados presentados correspondía a varios días de inasistencia y contenía firmas falsificadas de dos profesionales de la salud. Las irregularidades se registraron en distintos momentos entre 2022 y 2023.

El sumario administrativo que derivó en su despido se inició durante la gestión del gobernador Rolando Figueroa. La trabajadora fue convocada a declarar y a ejercer su derecho a defensa, y en su declaración afirmó que no presentó la documentación requerida debido a problemas de salud mental. Además, aseguró que desconocía que los certificados eran falsos y que los había recibido por WhatsApp desde una clínica, aunque no pudo aportar información sobre el número de teléfono desde el cual le enviaron los documentos.

Desde el gobierno provincial indicaron que también se realizará una investigación para determinar si la trabajadora percibió salarios durante los periodos en que no prestó servicios. En caso de confirmarse, Campos deberá devolver los haberes correspondientes.