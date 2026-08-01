"Lagrimita" le partió la cara con un fierro a un joven porque no quiso darle un cigarrillo

Un joven vecino de Centenario fue atacado con un fierro en el rostro por un delincuente con amplio prontuario conocido como "Lagrimita". El agresor, de apellido Chirino, volvió a protagonizar un violento episodio en plena vía pública, un hecho que reavivó el reclamo de los vecinos por las reiteradas situaciones de inseguridad que atribuyen a su permanencia en libertad.

El ataque ocurrió este viernes alrededor de las 12:30 sobre la avenida Libertador, a pocos metros de la intersección con Leopoldo Lugones y el acceso a las peatonales. De acuerdo con la información difundida por Centenario Digital, la agresión se desencadenó cuando Chirino le pidió un cigarrillo a un joven y, ante la negativa, comenzó a insultarlo. Instantes después tomó un fierro y lo golpeó directamente en el rostro.

La víctima sufrió heridas de consideración y recibió las primeras asistencias de una familiar mientras arribaban efectivos de la Comisaría 52. Los policías demoraron al agresor pocos minutos después del ataque, en el mismo sector donde se produjo la agresión.

Un delincuente con reiterados antecedentes

"Lagrimita", como es conocido Chirino en Centenario, posee numerosos antecedentes por robos violentos y otros hechos delictivos registrados en la ciudad. Vecinos aseguran que su nombre aparece de manera recurrente cada vez que se produce un episodio de violencia en la zona, lo que ha generado un creciente malestar entre quienes viven y trabajan en el sector.

Tras el nuevo ataque, habitantes de las peatonales volvieron a cuestionar el accionar de la Justicia neuquina. Sostienen que, pese a la reiteración de los hechos violentos, el hombre suele ser notificado y recuperar la libertad.

Los vecinos también relataron que horas antes de la agresión Chirino permaneció consumiendo bebidas alcohólicas en uno de los pasillos del sector de las peatonales. Incluso afirmaron que algunos comerciantes le entregan bebidas o dinero por temor a las amenazas y a los daños que, aseguran, ha provocado anteriormente en distintos locales de la zona. El nuevo ataque volvió a instalar el reclamo por una intervención que permita evitar que se repitan episodios de extrema violencia en pleno centro de Centenario.