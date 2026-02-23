Un hombre fue detenido cuando intentaba robar elementos del deposito judicial ubicado en el patio de la Comisaría 17° de Lamarque. La rápida intervención policial evitó el que se concrete el arriesgado hecho delictivo.

El episodio ocurrió pasadas las 22 del domingo, en un horario en el que el movimiento en el centro comienza a mermar pero la guardia policial se mantiene activa. Fue en ese contexto que una empleada policial, que se disponía a iniciar tareas preventivas, detectó algo extraño: un hombre caminando por el pasillo que conduce al patio exterior de la dependencia.

Ahora bien, no se trataba de cualquier sector. Allí funciona el depósito judicial donde se resguardan motos retenidas por infracciones de tránsito y por distintas causas judiciales, además de bicicletas policiales utilizadas para prevención. Es decir, un espacio sensible y bajo custodia.

Según trascendió, el sospechoso fue sorprendido junto a una ventana que se encontraba entreabierta, en clara actitud de querer acceder al lugar. No estaba de paso. No buscaba orientación. Estaba en un punto clave, en el momento justo, y en una zona restringida.

Sin embargo, su maniobra no prosperó. Al ser interceptado, no pudo justificar de manera coherente su presencia dentro del predio policial. Esa falta de explicación terminó de sellar su suerte: fue demorado en el acto e identificado por el personal.

Posteriormente, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones judiciales por tentativa de hurto en flagrancia y ordenó que el hombre permanezca detenido.