Murió un ciclista atropellado por un auto en un camino rural de Guerrico

Un ciclista murió en el acto al ser chocado por un Chevrolet Onix en una zona rural de Guerrico. El conductor, un joven de 30 años oriundo de Plaza Huincul, no alcanzó a verlo cuando cruzaba por la intersección de calles 8 y 11. El impacto fue tan fuerte que el hombre murió en el acto.

El reloj marcaba las dos menos cinco de la tarde cuando los vecinos llamaron a la Policía. Testigos reconocieron que estaban trabajando en las chacrsas cuando escucharon el ruido del impacto, el silencio posterior y la desesperación de quienes estaban cerca de la escena. Personal de la Subcomisaría 54° llegó al lugar y confirmó lo que nadie quería escuchar: el ciclista estaba sin vida, tendido a un costado del camino.

Detrás del volante del Onix estaba un hombre de 30 años, domiciliado en Plaza Huincul. Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba por calle 8 de sur a norte (desde el río a la ruta 22), mientras que el ciclista se desplazaba de Allen a Roca. Por razones que todavía se investigan, el conductor no lo advirtió y lo atropelló.

Minutos después llegó una ambulancia del hospital local. La médica a cargo sólo pudo constatar la muerte. La escena quedó bajo la mirada de los efectivos, que preservaron el lugar hasta la llegada de la morguera. La fiscal de turno de Roca, ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor y dispuso las diligencias judiciales correspondientes. También dispuso que el cuerpo de la víctima fue trasladado para la autopsia, mientras el tránsito en la zona estuvo interrumpido por varias horas.

En el lugar permanecieron durante mucho tiempo varios ciclistas, que utilizar la calle rural 11 para entrenar, sobre todo en esta época del año cuando se preparan para la tradicional Vuelta al Valle.