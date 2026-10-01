Jorge René Moncada irrumpió en una vivienda de Bariloche, fue descubierto por el propietario y, en medio del forcejeo, le puso una pistola negra en la cabeza y simuló cargarla dos veces para exigirle que entregara 100 mil dólares. El arma finalmente resultó ser una réplica neumática, pero la amenaza fue suficiente para que el delincuente escapara con parte del botín y terminara detenido. Reconoció el robo ante la Justicia y fue condenado a un año y seis meses de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel.

Todo ocurrió el 7 de agosto de 2026, cerca de las 20.43. Moncada había roto el vidrio de una ventana para entrar a una vivienda de Bariloche y, una vez adentro, empezó a juntar todo lo que encontró a su alcance: ropa, herramientas, perfumes, un reloj y otros elementos. Pero el plan se complicó cuando la alarma avisó al propietario que alguien estaba dentro.

Entonces llegó el dueño de la casa y encontró al intruso todavía en el interior. Hubo un forcejeo y fue en ese momento cuando la situación tomó otro nivel. El delincuente sacó de entre sus prendas una pistola negra, se la colocó directamente en la frente y accionó el mecanismo dos veces mientras le exigía dinero.

La frase quedó incorporada al expediente y muestra hasta dónde llevó la amenaza: "Dame la plata, dame la plata, buscá los dólares, tenés 100 mil dólares". La escena no terminó ahí. El asaltante consiguió escapar de la vivienda con parte de los elementos que había logrado juntar y salió perseguido.

Mientras intentaba escapar, fue dejando objetos por el camino. La Policía recuperó parte de esos elementos y finalmente logró localizarlo dentro de un establecimiento de la zona, donde fue reducido.

Un réplica de arma de fuego

Sin embargo, el arma utilizada durante la amenaza tenía una particularidad que quedó establecida después. El Gabinete de Criminalística determinó que no era una amra de fuego, sino una neumática similar a una pistola, capaz de utilizar balines. Es decir, una réplica. Pero durante el robo esa diferencia no era visible para la víctima, que tuvo el arma apuntándole directamente a la cabeza.

Además, el procedimiento permitió recuperar una buena parte del botín. Entre los elementos aparecieron prendas de vestir, dos taladros Black & Decker, juegos de mechas y puntas, una linterna, un reloj, un kit de perfumes Burberry y una caja metálica con billetes antiguos y de baja denominación. El propietario también fue revisado por un médico, que constató lesiones relacionadas con el episodio.

Después de la investigación, la causa tomó otro camino. Moncada reconoció haber cometido el hecho y aceptó resolver el expediente mediante un juicio abreviado. También admitió la responsabilidad penal por el robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y acordó la pena con la Fiscalía y la defensa.

El fiscal Guillermo Lista y la defensa acordaron una condena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Entre los fundamentos considerados estuvo que Moncada no registraba antecedentes penales computables y que la víctima había prestado conformidad para que el caso se resolviera mediante este mecanismo. El juez finalmente homologó el acuerdo y lo declaró autor penalmente responsable.