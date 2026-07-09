La construcción del nuevo edificio de la Comisaría Cuarta de Alta Barda avanza a buen ritmo y ya alcanzó el 62% de ejecución. Se trata de una obra largamente reclamada por los habitantes del sector norte de la capital neuquina, que permitirá mejorar la atención al público, optimizar las tareas operativas de la Policía del Neuquén y sumar espacios específicos para el abordaje de situaciones de violencia de género.

Durante una recorrida por el predio donde se desarrolla la obra, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia del proyecto y aseguró que responde a una demanda histórica de los vecinos. “Estoy muy contento con el avance de las obras. Este es un viejo anhelo, una obra que venían reclamando los vecinos de Alta Barda”, afirmó el mandatario provincial.

La futura comisaría se levanta en el mismo terreno donde funcionaban anteriormente la dependencia policial y el área de Toxicomanía, edificios que debieron ser demolidos por su estado estructural.

Más seguridad para una ciudad en crecimiento

La nueva dependencia contará con áreas de recepción, jefatura, oficinas operativas, espacio para móviles policiales, sector de secuestros, alcaldía, estacionamiento, quincho y archivo. Además, incorporará una oficina especializada en violencia de género, una demanda creciente en una ciudad que continúa expandiéndose hacia el norte. La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que la obra fue planificada luego de que se detectara riesgo de derrumbe en la antigua construcción. “La Comisaría funcionaba en un edificio con peligro de derrumbe. Hubo que demoler esa construcción para diseñar una nueva sede acorde a las necesidades actuales”, indicó.

Según precisó Bertoldi, la superficie total alcanzará los 1.000 metros cuadrados y la inauguración podría concretarse antes de fin de año.

Un plan de inversiones que alcanza a toda la provincia

Desde el gobierno provincial remarcaron que la obra forma parte de un programa integral de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad que también contempla proyectos en otras localidades del interior neuquino. El crecimiento poblacional registrado en regiones estratégicas como Vaca Muerta, el Alto Valle, la zona Confluencia y distintos puntos de la cordillera obliga a ampliar y modernizar las instalaciones destinadas a las fuerzas de seguridad.

En ese contexto, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, sostuvo que la nueva sede permitirá concentrar múltiples dependencias y brindar mejores condiciones de trabajo para el personal policial.

La modernización de edificios públicos vinculados a la seguridad es considerada una pieza clave para acompañar el desarrollo económico de la provincia, especialmente en áreas de fuerte expansión vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

La obra de la Comisaría Cuarta de Alta Barda ya cuenta con el 62 por ciento de avance - Foto: Neuquén Informa

Cómo será el nuevo edificio de la Comisaría Cuarta en Alta Barda

El proyecto prevé tres accesos diferenciados para optimizar la circulación y la seguridad:

Acceso peatonal principal para atención al público sobre avenida Las Flores .

. Ingreso vehicular para móviles policiales .

. Acceso independiente sobre calle Los Pensamientos destinado al sector de detención.

Además, se incorporarán espacios verdes en el frente del edificio para mejorar la integración urbana y jerarquizar la imagen institucional de la dependencia. Entre las características técnicas se destacan:

Sistema automatizado de riego por goteo .

. Calefacción mediante calderas de agua caliente y piso radiante .

. Equipos de refrigeración de tipo Inverter (de bajo consumo energético) .

. Utilización de refrigerantes ecológicos .

. Infraestructura adaptada a las necesidades operativas actuales.

La transformación urbana de Alta Barda

La obra de la Comisaría Cuarta se integra a un proceso más amplio de transformación urbana impulsado en Alta Barda, donde también se ejecutan mejoras en pavimento, infraestructura barrial, viviendas y el desarrollo del Polo Tecnológico.

Desde el gobierno provincial y el municipio de Neuquén consideran que estas intervenciones buscan acompañar el crecimiento de uno de los sectores con mayor expansión de la capital, mejorando tanto los servicios públicos como la calidad de vida de los vecinos.