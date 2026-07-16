Le revocaron la prisión preventiva al empresario acusado de abusar sexualmente durante 19 años de su hijastra

En la mañana de este miércoles 15 de julio, el Tribunal de Impugnación de Neuquén le revocó la prisión preventiva a J.R., el empresario que a principios de mes había sido declarado culpable, de manera unánime, por un jurado popular por haber abusado sexualmente de su hijastra durante 19 años. A partir de esta decisión, el acusado volverá a su domicilio con prisión domiciliaria, el que comparte con su esposa y madre de la víctima.

Carlos Caroselli es el abogado patrocinante de la víctima y denunciante de J.R. En diálogo con Mejor Informado, el letrado explicó qué pasos seguirá para impugnar la medida y buscar que el acusado no se dé a la fuga.

Porque revocaron la prisión preventiva del empresario declarado culpable de abusar sexualmente de su hijastra

Los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno integran el Tribunal de Impugnación de Neuquén y este miércoles revocaron la prisión preventiva que pesaba contra J.R. A raíz de esa medida, el empresario acusado de abusar sexualmente de su hijastra durante 19 años estuvo detenido 13 días, desde el 2 de julio hasta la fecha, en la Comisaría 17° del barrio La Sirena esta capital. Ahora volverá a su domicilio.





"El Tribunal de Impugnación entendió que no estaba bien fundamentado y revocó lo resuelto por el Dr. Lupica Cristo y el Tribunal de Revisión en la que se dictaminó el cambio de prisión domiciliaria por la prisión preventiva, partiendo del principio de inocencia de todos los acusados. Argumentaron que toda vez que se lo convocó a las audiencias, J.R. se había presentado y no entendían qué había cambiado. Nosotros estamos preparando la impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)", adelantó Caroselli a este portal.

Respecto de la impugnación, Caroselli reiteró algo que ya había expresado a los funcionarios judiciales. "Como les dije a los jueces, este hombre no tiene nada que perder. ¿Qué pasa si este hombre va a su casa, corta el dispositivo (tobillera electrónica) y se va? ¿Cómo lo encontramos?", se preguntó el abogado patrocinante de la víctima.





El caso de J.R., el empresario acusado de abusar sexualmente de su hijastra

Luego de 10 jornadas realizadas en la Ciudad Judicial de Neuquén, el pasado 2 de julio pasado, un jurado popular integrado por 12 personas declaró culpable a J.R., un empresario acusado de abusar sexualmente durante 19 años de su hijastra desde que era una niña. El veredicto fue unánime.

Los integrantes del jurado popular consideraron acreditada la acusación impulsada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, con la adhesión del propio Caroselli. Tras la decisión, el juez de garantías Marco Lupica Cristo ordenó reemplazar la prisión domiciliaria del acusado por prisión preventiva hasta que se realice la audiencia en la que se fijará la pena.

Este miércoles, el Tribunal de Impugnación revocó esa medida y J.R. puede regresar a su domicilio y continuar con prisión domiciliaria. "Al momento de terminar en el juicio por jurados pedimos que la prisión domiciliaria se transformara en prisión preventiva. J.R. cambió de defensa y solicitó la revisión de la medida. Tres jueces la revisaron y quedó como la habíamos solicitado. Luego, recurrieron al Tribunal de Impugnación y esta mañana -en la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra- el Tribunal de Impugnación sostuvo que la conversión de la domiciliaria en prisión preventiva no estaba bien fundamentada", aclaró el abogado de la víctima.

Qué condena le corresponde a J.R.

La pena que le puede llegar a caber a J.R., tras el veredicto unánime del jurado popular, no será inferior a los 15 años. Respecto a ello, Caroselli adelantó que buscará que ese número sea significativamente mayor. "Vamos a pedir que lo condenen a 35 años", concluyó.