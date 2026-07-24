Un auto que había sido robado horas antes del interior de una vivienda de Cipolletti fue recuperado en el barrio Don Bosco III, en la ciudad de Neuquén, y devuelto a su propietaria tras un operativo policial coordinado entre ambas provincias.

El procedimiento se concretó durante la tarde del jueves, cuando el Centro de Operaciones Policiales envió efectivos de la Comisaría 41° hacia un domicilio donde una mujer aseguró haber localizado el vehículo que le habían sustraído. Al llegar, los uniformados constataron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Durante las primeras diligencias, los policías advirtieron que el interior del automóvil presentaba signos de haber sido revisado y manipulado, presuntamente en un intento por encontrar la llave de encendido. A partir de esa constatación se iniciaron las actuaciones de rigor para confirmar el origen del vehículo.

Posteriormente, establecieron contacto con la unidad policial interviniente de Cipolletti y con las autoridades judiciales de Río Negro y Neuquén. Una vez corroborada la denuncia por el robo, el fiscal de turno de Cipolletti ordenó la restitución inmediata del automóvil a su legítima propietaria, cumpliendo con las formalidades legales correspondientes.