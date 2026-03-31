Un vecino de Neuquén fue víctima de un robo este martes por la mañana, cuando un delincuente inhibió su vehículo, estacionado en su vereda, para robarle su computadora portátil.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad, alrededor de las 8.20, cuando el hombre ingresa a su vivienda dejando su auto estacionado en la intersección de calles Carlos H. Rodríguez y Stefenelli.

Fue allí cuando aparece un sujeto, quien aparentemente rondaba la zona desde antes observando vehículos, vestido de buzo negro, bermuda negra y con una mochila.

En ese momento se observa que logra abrir el vehículo y, en tan solo dos segundos, se lleva una computadora HP negra, un cargador y la funda del dispositivo. El vecino destaca que la computadora es fundamental para su trabajo.

Además, al instante de que el sujeto comete el robo, otra mujer sale del interior del domicilio, aunque no llegó a notar lo que acababa de ocurrir.

El damnificado ofrece recompensa y también está dispuesta a comprarla en caso de que alguien la tenga o cuente con información sobre su paradero. Para aportar datos, comunicarse al 2994 57-3110.