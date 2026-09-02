La Administración de Parques Nacionales (APN) enfrenta una nueva crisis tras la decisión del Gobierno Nacional de suspender de manera unilateral el suplemento por función específica a los 43 agentes del Agrupamiento Científico-Técnico que ingresaron por concurso público en 2023.

La medida se adoptó sin acto administrativo ni notificación formal. Los trabajadores afectados se percataron de la quita al recibir sus liquidaciones, que reflejaron una reducción salarial de entre el 15 y el 20 %.

Desde el sector señalaron que se trata de una acción de disciplinamiento en línea con la ofensiva contra el sistema científico-técnico. En APN, los profesionales cumplen funciones críticas e insustituibles en monitoreo de especies y ecosistemas estratégicos, evaluación de impacto ambiental, planificación territorial, prevención y gestión del riesgo, además de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en biodiversidad y cambio climático.

Los trabajadores denunciaron que esta arremetida constituye un paso más en la estrategia de vaciamiento institucional. “Se busca desjerarquizar a la Administración de Parques Nacionales, que tiene la misión de preservar nuestro patrimonio. Vaciarla de capacidad técnica para monitorear y proteger la diversidad biológica y cultural de las 18 millones de hectáreas bajo su administración, para así dejar el camino allanado a emprendimientos que poco tienen que ver con la conservación”, expresaron.

La quita salarial se suma a otros intentos de modificar leyes ambientales como la de Glaciares, Manejo del Fuego, Bosques Nativos y Tierras, lo que según los trabajadores responde a una estrategia de remate de recursos naturales.

Los agentes del Agrupamiento Científico-Técnico recordaron que sus tareas incluyen la promoción de investigaciones, la elaboración de dictámenes y análisis objetivos sobre proyectos que impactan en el ambiente, con el fin de garantizar el derecho a un entorno saludable, el acceso a fuentes de agua dulce y la conservación de los ecosistemas.

“Está en juego nuestra soberanía, nuestros bienes comunes, nuestra calidad de vida, la de nuestros hijos y el ambiente todo. Exigimos el restablecimiento inmediato del suplemento por función específica y la garantía de continuidad de la labor científica en Parques Nacionales”, remarcaron.