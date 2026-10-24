Un hombre aprovechó la madrugada de este sábado 24 de octubre y la baja circulación de personas en una zona que durante el día tiene un intenso movimiento para intentar abrir vehículos estacionados sobre avenida Olascoaga. La maniobra fue detectada por el Centro de Monitoreo Urbano, que alertó a la Policía y permitió una rápida intervención.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:40 en la intersección de avenida Olascoaga y calle Montevideo. A través de las cámaras de seguridad, los operadores observaron a un hombre que se acercaba a distintos vehículos estacionados y manipulaba sus puertas.

Aprovechó la madrugada para intentar abrir autos en avenida Olascoaga y fue detectado por monitoreo urbano.

Ante la situación, el personal del Centro de Monitoreo realizó un seguimiento mediante el sistema de videovigilancia y dio aviso a los efectivos de la Comisaría Segunda, quienes se dirigieron hacia el sector para intervenir.

Con las características aportadas por los operadores, los uniformados lograron ubicar minutos después al sospechoso en inmediaciones de avenida Olascoaga y calle Libertad. El hombre coincidía con la descripción registrada por las cámaras y fue interceptado por el personal policial.

Luego del procedimiento, el individuo fue demorado y trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones correspondientes. La rápida detección a través del monitoreo permitió frustrar el posible intento de robo sobre vehículos estacionados.

El episodio volvió a poner en relevancia el rol de las cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en sectores de alta circulación donde el sistema permite advertir situaciones sospechosas y coordinar respuestas con las fuerzas de seguridad.