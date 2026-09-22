¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Rápido accionar

Intentaban abrir autos en Neuquén, huyeron de la Policía y uno terminó detenido: qué llevaban en la riñonera

Una alerta del sistema de Monitoreo permitió desplegar un operativo y detener a uno de los sospechosos. Tenía un pedido de paradero vigente.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Martes, 22 de septiembre de 2026 a las 19:54
PUBLICIDAD
Durante la fuga, el sospechoso arrojó una riñonera que contenía un inhibidor de señal - Foto: Policía del Neuquén

Gracias a una rápida intervención del personal de la División Motorizada – DEMOSE, a partir de una alerta emitida por el sistema de Monitoreo, pudieron detener a un hombre que estaría presuntamente vinculado a un intento de robo de vehículos  durante la tarde de este martes en la ciudad de Neuquén. Dentro de una riñonera, los policías encontraron elementos de interés para la causa.

Alerta y operativo policial en Neuquén

El procedimiento comenzó alrededor de las 16:55 de este martes, luego de que el sistema de Monitoreo alertara sobre dos hombres que presuntamente intentaban abrir vehículos estacionados en inmediaciones de Santa María y Belgrano, en la ciudad de Neuquén.

A partir de la información recibida, efectivos de la División Motorizada – DEMOSE iniciaron un patrullaje por el sector. Minutos después, los sospechosos fueron localizados en inmediaciones de Carlos H. y Santa María.

Al advertir la presencia policial, ambos escaparon a pie. Durante la huida, uno de ellos arrojó una riñonera que fue secuestrada bajo cadena de custodia.

Qué encontraron en la riñonera

Según la información policial, dentro del bolso se encontraron distintos elementos, entre ellos un equipo que sería utilizado como inhibidor de frecuencia y una ganzúa de fabricación casera.

Los elementos quedaron incorporados al procedimiento y fueron preservados bajo cadena de custodia para las diligencias correspondientes.

Uno de los sospechosos fue detenido

El operativo continuó hasta que los efectivos lograron alcanzar y detener a uno de los hombres en inmediaciones de calle San Martín.

Posteriormente, las consultas realizadas en los sistemas policiales permitieron establecer que sobre el detenido pesaba un pedido de paradero vigente, requerido por una unidad fiscal.

En el procedimiento también intervino personal de Comisaría Primera, dependencia que quedó a cargo de las diligencias posteriores, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD