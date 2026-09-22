Gracias a una rápida intervención del personal de la División Motorizada – DEMOSE, a partir de una alerta emitida por el sistema de Monitoreo, pudieron detener a un hombre que estaría presuntamente vinculado a un intento de robo de vehículos durante la tarde de este martes en la ciudad de Neuquén. Dentro de una riñonera, los policías encontraron elementos de interés para la causa.

Alerta y operativo policial en Neuquén

El procedimiento comenzó alrededor de las 16:55 de este martes, luego de que el sistema de Monitoreo alertara sobre dos hombres que presuntamente intentaban abrir vehículos estacionados en inmediaciones de Santa María y Belgrano, en la ciudad de Neuquén.

A partir de la información recibida, efectivos de la División Motorizada – DEMOSE iniciaron un patrullaje por el sector. Minutos después, los sospechosos fueron localizados en inmediaciones de Carlos H. y Santa María.

Al advertir la presencia policial, ambos escaparon a pie. Durante la huida, uno de ellos arrojó una riñonera que fue secuestrada bajo cadena de custodia.

Qué encontraron en la riñonera

Según la información policial, dentro del bolso se encontraron distintos elementos, entre ellos un equipo que sería utilizado como inhibidor de frecuencia y una ganzúa de fabricación casera.

Los elementos quedaron incorporados al procedimiento y fueron preservados bajo cadena de custodia para las diligencias correspondientes.

Uno de los sospechosos fue detenido

El operativo continuó hasta que los efectivos lograron alcanzar y detener a uno de los hombres en inmediaciones de calle San Martín.

Posteriormente, las consultas realizadas en los sistemas policiales permitieron establecer que sobre el detenido pesaba un pedido de paradero vigente, requerido por una unidad fiscal.

En el procedimiento también intervino personal de Comisaría Primera, dependencia que quedó a cargo de las diligencias posteriores, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.