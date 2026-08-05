La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich, la joven asesinada tras asistir a una falsa entrevista laboral en Mar del Plata, sumó un nuevo testimonio. Su madre afirmó que uno de los serenos detenidos estaba "obsesionado" con su hija y aseguró que el crimen fue premeditado.

En declaraciones televisivas, la mujer señaló que Agustín Nicolás Díaz Bartolomé acosaba a Mailén desde hacía tiempo y que ella ya había manifestado preocupación por esa situación.

"Estaba obsesionado con ella", sostuvo, al tiempo que reclamó que los responsables reciban la máxima condena.

La madre de la víctima insistió en que la supuesta entrevista laboral habría sido una trampa cuidadosamente preparada para llevar a la joven hasta el balneario de Punta Cantera, donde finalmente fue asesinada. Esa hipótesis también es una de las líneas que analiza la fiscalía.

En paralelo, el fiscal Carlos Russo decidió prorrogar por otras 24 horas el secreto de sumario, mientras continúan las pericias sobre cámaras de seguridad, teléfonos celulares y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. El objetivo es reconstruir con precisión las últimas horas de Mailén y determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.

Uno de los avances más importantes de la causa surgió del análisis de las cámaras de seguridad del balneario, que aportaron nuevos movimientos de los sospechosos y modificaron el rumbo de la investigación. Además, los investigadores intentan establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación del encuentro laboral que terminó en el femicidio.

Por el crimen permanecen detenidos dos serenos del predio, quienes ya habían quedado comprometidos por las lesiones que presentaban en sus cuerpos, compatibles con heridas de defensa que habría provocado la víctima al intentar resistirse al ataque. La autopsia determinó que Mailén murió como consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello, que le provocó una hemorragia fatal.