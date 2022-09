Crimen del comerciante: “hay más personas involucradas”

Continúa la bronca, la indignación y la consternación en la zona de Choele Choel a partir del crimen del comerciante de 26 años, el pasado fin de semana. El pedido de justicia y mayor seguridad se sostiene días tras día.

Miguel Ángel Flores abogado de la familia Valentini-Gaspar señaló que “es una causa compleja, se solicitó un plazo de 6 meses de investigación y no de 4 como se establece comúnmente en las causas penales. En principio yo no creo que estén todas las personas imputadas sean los que participaron del hecho. Hay que investigar por ese lado. Hubo un ensañamiento con la víctima, ya que presentaba no menos de 9 cortes en su cuerpo, una de las cuales fue la mortal”.

Explicó que “es un plazo razonable, creo que vamos a andar bien en la investigación total del hecho. Las prisiones preventivas se dieron por el mismo plazo. Los dos sospechosos, Luis Marinao, de 18 años y Roxana Cecilia Gianotti de 34 están detenidos, mientras que el menor de 15 años está a disposición de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. El tiempo nos permitirá saber cuántos fueron los partícipes y que rol cumplieron”.

Agregó que “el hecho ocurrió de noche, hubo un escalamiento previo. Es una causa compleja en el sentido de que no sabemos si el móvil fue exclusivamente el robo o si puede existir otro móvil, por eso se solicitó al juez Roberto Gaviña los 6 meses de investigación”.

Indicó que “la Brigada de Investigaciones está abocada a la visualización del registro de las cámaras de seguridad. Hay mucho material. Desde la querella estamos recolectando imágenes de casas particulares y estamos pidiendo la colaboración de los vecinos, si es que tienen registro de cámaras de seguridad. El secuestro de los teléfonos por parte de la justicia abrirá más líneas de investigación todo lo que se pueda extraer de los dispositivos”.