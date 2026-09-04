Una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia por abuso de arma de fuego y amenazas derivó este viernes en un amplio operativo policial en Centenario, donde se realizaron seis allanamientos simultáneos y fueron demorados dos hombres mayores de edad señalados como presuntos involucrados en la causa.

Los procedimientos se llevaron adelante en viviendas ubicadas en los barrios Vista Hermosa, Eluney y el sector de chacras de la localidad. Como resultado de las medidas ordenadas por la Justicia, la Policía identificó a todos los ocupantes de los domicilios y demoró a dos personas que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Allanamientos en Centenario: secuestraron armas, municiones y un vehículo

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dos armas de fuego. Entre ellas, una carabina calibre 22 con cargador y municiones, además de una pistola del mismo calibre. También incautaron diversas partes de armas, incluyendo una pieza correspondiente a un rifle tipo M4 y dos componentes de pistolas con sus respectivos cargadores.

La investigación permitió además retirar de circulación una importante cantidad de municiones de distintos calibres. Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 50 cartuchos calibre 9 milímetros, proyectiles calibre 22, tres cartuchos calibre 12/70, uno calibre 7.62x51 y una vaina servida calibre 45.

Los investigadores también secuestraron un chaleco balístico negro, un porta cargador con capacidad para 17 municiones y un automóvil Citroën C4 rojo, considerado de interés para el avance de la causa.

Armas de grueso calibre y una gran cantidad de municiones fueron secuestradas en los allanamientos en simultáneo llevados a cabo por la Policía de Neuquén en Centenario - Foto: Neuquén Informa

Intervino Antinarcóticos por hallazgo de cannabis

En uno de los domicilios allanados, el personal policial detectó una sustancia compatible con cannabis sativa en picadura. Ante esa situación se dio intervención a efectivos especializados de Antinarcóticos, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro de la sustancia.

Tras el hallazgo de cannabis sativa, la Policía de Neuquén dio intervención a la división Antinarcóticos - Foto: Neuquén Informa

Las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 49°, integrantes del Consejo de Seguridad de Centenario y personal de la División Móviles de Seguridad (Demose).

En uno de los domicilios allanados, la Policía encontró picadura de cannabis - Foto: Neuquén Informa

La causa comenzó por una denuncia radicada en julio

La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada durante julio en la Comisaría 52°. Según consta en las actuaciones, un vecino del barrio Vista Hermosa denunció un episodio de abuso de arma de fuego y amenazas ocurrido en ese sector de la ciudad.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas durante las semanas posteriores, la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén reunió elementos que permitieron solicitar las órdenes judiciales ejecutadas este viernes.

Todos los elementos secuestrados quedaron bajo custodia judicial y serán incorporados a la investigación para determinar su posible vinculación con los hechos denunciados. En tanto, los dos demorados fueron puestos a disposición de la Justicia, que continuará con el avance de la causa.