Un allanamiento realizado en una vivienda del sector de chacras de Cipolletti terminó con el secuestro de un arsenal compuesto por dos pistolas, cargadores, accesorios y más de 140 municiones. El procedimiento se originó en una investigación por disparos intimidatorios contra vecinos y derivó en la imputación del presunto autor por el delito de abuso de armas.

El operativo se realizó este jueves por la tarde en una propiedad ubicada sobre calle Rural B 15. La diligencia estuvo a cargo de efectivos del Destacamento Especial N.º 128, dependiente de la Unidad 32, bajo directivas de la Fiscalía en turno a cargo del Diego Vázquez.

Al inspeccionar el domicilio, los policías encontraron una pistola Bersa Tender calibre 380 con dos cargadores y una Bersa 9 milímetros TPR con dos cargadores y un cargador extensible. Además, se secuestraron 105 vainas servidas calibre 9 mm, 24 cartuchos completos del mismo calibre y 13 cartuchos calibre 380, sumando un total de 142 elementos entre municiones y vainas.

El procedimiento permitió también hallar un kit Delta Stryker para línea Bersa, equipado con una linterna FZshoot y una mira infrarroja. Todo el material quedó incorporado a la investigación que busca establecer las circunstancias en que se produjeron los disparos denunciados.

La Policía secuestró dos pistolas Bersa y cargadores

Debido a la magnitud de los elementos secuestrados, intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó el levantamiento y registro siguiendo las instrucciones de la Fiscalía. Tras finalizar el operativo, el hombre investigado fue notificado de su imputación por abuso de armas.

La causa continúa en trámite y deberá determinar con precisión la responsabilidad del imputado en el episodio que originó la investigación. Las armas, cargadores, municiones y accesorios secuestrados quedarán sujetos a las medidas que disponga la Justicia en el contexto del proceso judicial.