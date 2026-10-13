Unos 30 millones de pesos, dólares, una computadora portátil y una caja fuerte completa conforman el botín de un robo cometido en una inmobiliaria céntrica de Roca, donde los delincuentes ingresaron tras violentar una estructura metálica y aprovecharon que la alarma monitoreada no estaba activa. La Policía trabaja sobre las huellas y las imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.

El golpe dejó al descubierto una escena que la propietaria encontró al llegar a las oficinas ubicadas sobre la calle Maipú. La mujer, de 49 años, advirtió que el enrejado superior del inmueble había sido dañado y, al ingresar, se encontró con el desorden que habían dejado quienes recorrieron distintos sectores del comercio en busca de dinero y objetos de valor.

Sin embargo, el detalle más impactante apareció al reconstruir el faltante. No solo se llevaron el también desapareció una caja fuerte completa. Adentro había 3.000 dólares, mientras que el dinero argentino sustraído fue estimado periodísticamente en unos 30 millones de pesos.

A ese botín se sumó una computadora portátil. La magnitud de lo robado convirtió el episodio en un caso de peso para los investigadores, que ahora deben establecer cómo se produjo el ingreso, cuánto tiempo permanecieron los autores dentro del local y de qué manera lograron retirar la caja fuerte sin ser identificados.

Otro dato que pone la lupa sobre las condiciones de seguridad del establecimiento es que la alarma monitoreada no estaba activa al momento del hecho. Por ahora, no trascendieron explicaciones sobre esa circunstancia ni se estableció si los delincuentes conocían de antemano el estado del sistema.

Determinar por qué no estaba funcionando será una de las cuestiones relevantes para reconstruir lo ocurrido, sin anticipar conclusiones sobre una posible planificación previa.

Mientras tanto, los peritos realizaron tareas en el lugar para levantar rastros que puedan servir como evidencia. A eso se suma el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, una herramienta que podría aportar información sobre los movimientos registrados en las inmediaciones y ayudar a reconstruir la ruta de escape.