Una adolescente de 15 años murió este lunes tras un siniestro vial en Zapala, ocurrido durante la tarde en la intersección de las calles Pampa y Pollero, en el sector del Alto Zapalino.

La víctima circulaba en bicicleta cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, se produjo un impacto con una unidad del transporte urbano de pasajeros.

Tras el hecho se desplegó un importante operativo de emergencia. Intervinieron Policía de Tránsito, Fiscalía, personal del SIEN y distintas áreas de la Policía del Neuquén. Finalmente, se confirmó el fallecimiento de la adolescente.

El impacto ocurrió en el Alto Zapalino

El siniestro se produjo durante la tarde de este lunes en la esquina de Pampa y Pollero, una intersección ubicada en el sector del Alto Zapalino.

De acuerdo con las primeras informaciones, la adolescente se desplazaba en bicicleta cuando se produjo la colisión con una unidad del transporte urbano.

La violencia del impacto provocó heridas de extrema gravedad en la joven, que finalmente murió como consecuencia del siniestro.

La Policía y Fiscalía investigan cómo ocurrió

Luego del accidente, efectivos de Policía de Tránsito y de la Policía del Neuquén trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones.

También intervino Fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la colisión y establecer la mecánica del siniestro.

Por el momento, no se informaron oficialmente las causas que provocaron el impacto ni se establecieron responsabilidades.

Las pericias y los testimonios de posibles testigos serán elementos centrales para reconstruir la secuencia.

Qué se sabe de la víctima

La víctima era una adolescente de 15 años que circulaba en bicicleta por el sector del Alto Zapalino.

Por tratarse de una menor de edad, corresponde preservar su identidad hasta que las autoridades y su familia determinen la información que puede hacerse pública.

El fallecimiento fue confirmado luego del operativo desplegado tras el impacto.

El tránsito y la seguridad vial, nuevamente bajo la lupa

El hecho vuelve a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan quienes circulan en bicicleta por las calles de las ciudades neuquinas.

En este tipo de investigaciones resulta clave determinar factores como la velocidad de los vehículos, la prioridad de paso, la visibilidad, la señalización y las condiciones de la calzada, aunque ninguno de estos elementos puede darse por establecido en este caso hasta que finalicen las pericias.

Los investigadores también deberán establecer si existen cámaras de seguridad o testigos que hayan registrado el momento del impacto.

Un nuevo siniestro fatal en la región

Los siniestros viales con víctimas fatales han generado distintas investigaciones recientes en Neuquén y Río Negro.

En General Roca, por ejemplo, un hombre que circulaba en bicicleta murió el 3 de septiembre tras ser impactado por un automóvil en la esquina de 9 de Julio y España.

Días después, en Añelo, también se confirmó la muerte de una persona que habría sido atropellada sobre la Ruta Provincial 17, mientras Policía realizaba las pericias correspondientes.

Estos casos tienen circunstancias diferentes y no permiten establecer una relación directa con el ocurrido en Zapala, pero reflejan la necesidad de reconstruir cada siniestro a partir de evidencia concreta.