Tres personas fueron descubiertas con drogas sintéticas y marihuana durante los controles policiales realizados en el ingreso a una fiesta electrónica en Fernández Oro. El procedimiento se desarrolló durante la madrugada del domingo en el predio La Masía, donde efectivos de la Comisaría 26° secuestraron pastillas de éxtasis, metanfetamina y un envoltorio con cannabis.

El episodio quedó al descubierto cuando los policías desplegaron controles preventivos entre las personas que llegaban al evento. Las requisas permitieron detectar distintas sustancias estupefacientes en poder de tres adultos que pretendían ingresar a la fiesta.

Los efectivos encontraron pastillas de éxtasis y metanfetamina, dos sustancias estimulantes que aparecen con frecuencia asociadas al consumo recreativo en fiestas electrónicas. También hallaron un envoltorio con marihuana.

Además, los tres involucrados no eran de Fernández Oro. Según la información policial, tenían domicilio en Cinco Saltos, Neuquén y Villa Manzano.

A partir de los hallazgos, tomó intervención la Fiscalía Federal de turno con asiento en Roca. Desde el Ministerio Público se dispuso unificar los legajos de investigación y notificar formalmente a las tres personas sobre el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.