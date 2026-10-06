Mirtha Legrand recibió el alta tras 18 días internada y se recupera en su casa de Palermo

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes 6 de octubre y regresó a su casa, donde continuará con la recuperación antes de retomar sus actividades. La conductora, de 99 años, permanecía internada desde el 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei, tras una descompensación respiratoria.

La salida se produjo a las 17 y fue confirmada por el parte médico difundido por la institución. La conductora de 99 años se retiró en auto, acompañada por integrantes de su familia, luego de completar el tratamiento indicado por el equipo médico.

El parte médico confirmó el alta de Mirtha Legrand

El comunicado del Sanatorio Mater Dei, firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico de la institución, informó que Legrand recibió el alta y continuará su recuperación en su domicilio con el objetivo de volver a sus actividades habituales.

La conductora había completado el tratamiento con antibióticos y también avanzó en su rehabilitación kinesiológica, uno de los aspectos centrales del proceso de recuperación durante su internación.

El parte médico destacó además el acompañamiento recibido durante estas semanas: la institución y la familia de Legrand agradecieron “el cariño y respeto” que el público le transmitió durante su estadía en el sanatorio.

El parte médico con el que el sanatorio Mater Dei daba a conocer el alta de Mirtha Legrand

Una evolución favorable que permitió adelantar el alta

El lunes 5 de octubre, el último parte médico había señalado que Legrand continuaba evolucionando favorablemente, permanecía en una habitación común y progresaba con la rehabilitación kinesiológica.

El alta estaba prevista inicialmente para los próximos días, pero finalmente el equipo médico determinó que la conductora reunía las condiciones necesarias para continuar el proceso de recuperación fuera del sanatorio.

Durante la internación también recibió controles clínicos y nutricionales, además del seguimiento de distintas especialidades médicas.

Por qué Mirtha Legrand había vuelto a ser internada

La situación de salud de Mirtha Legrand tuvo dos etapas durante septiembre. Primero había sido atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el domingo 13, con indicación de continuar la recuperación en su domicilio.

Sin embargo, cinco días después, una descompensación respiratoria obligó a su reingreso al Sanatorio Mater Dei, donde permaneció hasta este martes.

Los sucesivos partes médicos describieron una evolución sostenida. El 25 de septiembre se informó que había incrementado su actividad física junto al equipo de kinesiología, mientras que el 30 de septiembre se comunicó una mejoría de la neumopatía.

El viernes 2 de octubre, en tanto, el sanatorio había informado que Legrand continuaba en proceso de recuperación para poder regresar a su casa.

Juana Viale quedó al frente de los programas

La internación de Mirtha también modificó la programación habitual de El Trece. Desde la última emisión de La noche de Mirtha, el 29 de agosto, su nieta Juana Viale asumió la conducción de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos.

El sábado 3 de octubre, Viale llevó tranquilidad al público y contó que su abuela continuaba mejorando. “Ya está en un cuarto común”, había señalado durante la emisión.

Además, reveló que Legrand seguía los programas desde el sanatorio y que, una vez finalizada cada emisión, hacía llegar sus comentarios y sugerencias sobre la conducción.

Durante estas semanas, la conductora también recibió la visita de su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana y Nacho Viale y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Ahora, con el alta médica, Mirtha Legrand continuará la recuperación en su domicilio con el objetivo de volver progresivamente a sus actividades.